David Wagner wurde am 19. Oktober 1971 in Frankfurt am Main als Sohn einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters geboren. In seiner aktiven Zeit spielte er unter anderem bei Eintracht Frankfurt (1990/91), Mainz 05 (1991 - 1995) und Schalke 04 (1995 - 1997). Mit Schalke gewann er 1997 den Uefa-Cup.