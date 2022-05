Tritte bei Platzsturm : Crystal-Palace-Trainer Vieira gerät mit Everton-Fan aneinander

Liverpool Nach dem Sieg des FC Everton gegen Crystal Palace stürmten die Everton-Fans den Platz. Dabei kam es zu einer unschönen Szene zwischen dem gegnerischen Trainer und einem Fan. Ein Video zeigt, wie Vieira auch nach dem Mann tritt.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Patrick Vieira ist Medienberichten zufolge nach einem Platzsturm in der englischen Premier League in eine Auseinandersetzung mit einem Fan verwickelt gewesen. Im Anschluss an die 2:3-Niederlage seines Vereins Crystal Palace am Donnerstagabend beim FC Everton war der Trainer über das Spielfeld gegangen.