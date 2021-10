Erneuter Skandal : Crystal-Palace-Profi Zaha macht rassistische Anfeindungen öffentlich

London Wieder einmal wurde ein Spieler in den sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt. Wilfried Zaha machte die Anfeindungen öffentlich und fordert endlich ein Vorgehen gegen dieses gesellschaftliche Problem.

Stürmer Wilfried Zaha von Premier-League-Club Crystal Palace hat nach dem Sieg seines Teams bei Manchester City (2:0) am Samstag über rassistische Anfeindungen berichtet. Der 28-Jährige, der in Manchester das Tor zum 1:0 für Palace geschossen hatte, machte bei Instagram mehrere rassistische Nachrichten öffentlich, die er am Samstagabend von Nutzern der Online-Plattform erhalten hatte.