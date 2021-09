Dank Cavani und einer Sondergenehmigung : Ronaldo bekommt bei Manchester United doch die Nummer 7

Manchester Eigentlich schien es so, als würde Cristiano Ronaldo bei Manchester United nicht mit „seiner“ Nummer 7 auflaufen können. Doch der Verein findet eine Lösung. Und der Portugiese weiß, bei wem er sich zu bedanken hat.

Superstar Cristiano Ronaldo kann nach der Rückkehr zum englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United weiter mit der Rückennummer „7“ als Markenzeichen auf Torjagd gehen. Damit der frühere Weltfußballer bei den Red Devils wie schon bei seinem ersten Engagement in Old Trafford mit seiner der legendären Rückennummer auflaufen kann, verzichtete der uruguayische Topangreifer Edinson Cavani nach Angaben des Klubs auf seine bisherige Erkennungszahl und wechselte wie schon in seiner Nationalmannschaft zur „21“. Diese wurde mit dem Transfer von Daniel James zu Leeds United frei.