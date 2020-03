Coronavirus : Zaha bietet kostenlose Unterkunft für medizinisches Personal an

London Stürmerstar Wilfried Zaha vom englischen Premier-League-Klub Crystal Palace hat im Kampf gegen das Coronavirus mehrere Wohnungen in London für medizinisches Personal kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der 27 Jahre alte Fußball-Nationalspieler von der Elfenbeinküste kündigte an, Hilfskräfte der Nationalen Gesundheitsbehörde NHS nach deren Schichten unterzubringen. "Wenn du Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren", sagte Zaha am Samstag der Times: "Ich will bei jeder Gelegenheit helfen, besonders in dieser verrückten Zeit, die wir durchleben." Zaha, der kolportierte 140.000 Euro wöchentlich verdient, besitzt in London etwa 50 Immobilien.