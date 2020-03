Corona-Vorgaben : Nationalspieler Rüdiger nennt Regelbrecher „ignorant und verantwortungslos“

Berlin Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich aus der häuslichen Quarantäne zu Wort gemeldet. Er äußert sich ungehalten über diejenigen, die sich nicht an Verhaltensregeln in der Corona-Krise halten.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist empört, dass immer noch zu viele Menschen die Warnungen und Verhaltensregeln in der derzeitige Corona-Krise missachten. „Das ist ignorant und verantwortungslos! Ich habe in den sozialen Netzwerken einige Fotos aus deutschen Innenstädten gesehen und habe mir nur an den Kopf gefasst“, sagte der Profi vom FC Chelsea in einem Interview des „Kicker“ (Montag).