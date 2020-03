Saison unbegrenzt ausgedehnt : Klopp darf weiter auf Meistertitel in der Premier League hoffen

London/München Gute Nachrichten für Jürgen Klopp: Die Premier League will die unterbrochene Saison unter allen Umständen zu Ende bringen - der FC Liverpool darf damit weiter auf den Meistertitel hoffen.

Die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit soll unter allen Umständen zu Ende gebracht werden - "indefinitely", also egal, wie lange es auch dauern möge. Das verkündete die Liga nach einer Konferenz am Donnerstag.

In einem ersten Schritt wurde die aktuelle, zunächst bis 3. April angesetzte Zwangspause bis mindestens 30. April verlängert. "Wir werden alle verfügbaren Optionen in Betracht ziehen, um die Saison wieder aufzunehmen, wenn es die Bedingungen erlauben", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Premier League, des englischen Verbandes FA, der Spielervereinigung (PFA) und weiterer Gruppierungen.

Wie genau es in England weitergehen könnte - für Liverpool steht am nächsten Spieltag das Stadtderby beim FC Everton an -, blieb zunächst offen. Dennoch könnte die Entscheidung der Glitzerliga beispielgebend auch für die Bundesliga sein. Allerdings hat der Entschluss eine gewisse Tragweite: Viele Spielerverträge enden am 30. Juni, die kommende Transferperiode müsste daher wohl ebenfalls verschoben werden. Hier wäre erneut die FIFA gefragt.