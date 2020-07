Corona fordert erstes prominentes Opfer : Wigan Athletic sieben Jahre nach Pokal-Sensation insolvent

Wigan Athletics Reece (r) James im Zweikampf mit Bolton Wanderers Sammy Ameobi. Foto: Action Images/JASON CAIRNDUFF

Köln Der englische Zweitligist Wigan Athletic hat Insolvenz angemeldet. Das berichteten am Mittwoch mehrere britische Medien. Wigan, derzeit Tabellen-14. in der Championship, ist seit Beginn der Coronavirus-Pandemie der erste Fußballverein in England, der diesen Schritt geht.

Die Corona-Pandemie hat im englischen Profifußball ein erstes prominentes Opfer gefordert. Zweitligist Wigan Athletic meldete Insolvenz an - nur sieben Jahre nach dem größten Triumph der 88-jährigen Klubgeschichte. 2013 gelang dem damaligen Premier-League-Absteiger im FA-Cup-Finale sensationell ein 1:0-Erfolg über Manchester City.

Als Ursache für die Insolvenz nannte der Klub den "erheblichen Schaden", der ihm finanziell durch die Coronakrise entstanden sei. Der Tabellen-14. der Championship hofft allerdings auf Rettung. Auch die restlichen sechs Saisonspiele der Latics, die von Dezember 2013 bis November 2014 vom aktuellen Düsseldorf-Coach Uwe Rösler trainiert worden waren, sollen noch ausgetragen werden.

