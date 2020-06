Regierung gibt grünes Licht : Premier League darf Saison fortsetzen

London Die britische Regierung hat dem Livesport auf der Insel grünes Licht gegeben - dem Restart der Premier-League am 17. Juni steht also nichts mehr im Wege. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und die Reds stehen kurz vor der Meisterschaft.

Die englische Premier League darf - unter strengen Auflagen - schon bald ihre Saison fortsetzen. Das kündigte der britische Minister für Sport und Kultur, Oliver Dowden, am Samstag an. „Der Fußball kommt zurück“, sagte er bei einer Pressekonferenz im Londoner Regierungssitz Downing Street. Zuschauer werden nicht zugelassen. Dafür werde eine Reihe von Spielen im britischen Free-TV gezeigt, kündigte Dowden an.