Debatte „eine Schande“ : Rooney sauer über Forderung nach Gehaltsverzicht

Köln Die Profis der Premier League haben trotz der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie einen Gehaltsverzicht abgelehnt. Das sorgt für Kritik. Wayne Rooney kann das nicht nachvollziehen.

Für Topstar Wayne Rooney ist die zunehmend hitzige Debatte über einen möglichen Gehaltsverzicht der Fußball-Profis in der englischen Premier League "eine Schande". "Warum sind Fußballer plötzlich die Sündenböcke?", schrieb der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft in seiner Kolumne in der „Sunday Times“.