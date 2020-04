Englischer Fußball : Pläne für Premier-League-Fortsetzung werden konkreter

London Die Pläne für eine Wiederaufnahme des Fußballbetriebs in der englischen Premier League werden offenbar konkreter. Anfang bis Mitte Juni könnte der Spielbetrieb demnach wieder starten.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung „Daily Mail“ haben erste Vereine ihre Mitarbeiter darüber informiert, dass sie mit einer Fortsetzung der Spiele am 13. Juni rechnen, möglicherweise auch schon früher. Zuvor hatte der Sender BBC von einem geplanten Start der wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison am 8. Juni berichtet.

Am Freitag ist eine weitere Videokonferenz der 20 Clubs geplant, in der es um das Thema gehen wird. Laut BBC soll auch darüber diskutiert werden, wo die verbleibenden Spiele stattfinden sollen. Schon länger wird spekuliert, dass die Partien ohne Publikum an wenigen ausgewählten, neutralen Spielorten ausgetragen werden - möglicherweise nicht in Stadien, sondern auf Trainingsplätzen.