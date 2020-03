Corona-Krise : Englischer Fußballverband annulliert Saison in unteren Ligen

Englischer Fußballverband annulliert Saison in unteren Ligen

London Für die englischen Fußballklubs in der siebten Liga und den Spielklassen darunter ist die Saison mit sofortiger Wirkung beendet. Die Regelung gilt für die Ligen drei bis sieben.

Darauf verständigten sich der englische Fußballverband (FA) und das für die Wettbewerbe unterhalb der vierten Liga zuständige National League System (NLS), wie die FA am Donnerstag mitteilte. Die Verantwortlichen reagierten damit auf die Coronavirus-Pandemie. In England ruht der Spielbetrieb derzeit wie in anderen europäischen Ländern komplett.