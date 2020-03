Angst vor der Pleite : 50-Millionen-Pfund-Rettungspaket für Klubs unterhalb der Premier League

Köln/London Unterhalb der Premier League geht in England bei den Klubs die Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin um. Die Football League hat eine millionenschwere Finanzspritze zugesichert, doch auch die hilft nur zur Überbrückung.

Die Coronakrise hat auch den englischen Fußball fest im Griff. Zwar beherrscht in der öffentlichen Diskussion auch die Premier League mit Tabellenführer FC Liverpool an der Spitze die Diskussion, aber die Ligen unterhalb der Eliteklasse plagen derzeit viel größere Existenzsorgen.

Nicht ohne Grund schnürte die Football League unter der Woche ein 50-Millionen-Pfund-Rettungspaket (54,5 Millionen Euro), das die Liquidität der Klubs sicherstellen soll. Die Spiele der Championship, der League One und der League Two sind bis zum 30. April ausgesetzt, ob die Pandemie allerdings eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu diesem Zeitpunkt überhaupt zulässt, erscheint mehr als unwahrscheinlich. Immer mehr Vorstände fürchten den wirtschaftlichen Ruin, sollte die Meisterschaft nicht fortgesetzt werden können.

"Das sind beispiellose Zeiten für uns alle - in jeder Hinsicht", betonte der Geschäftsführer von Cambridge United aus der Football League Two, Ian Mather, "am schlimmsten ist für alle, dass niemand weiß, wann das Ganze vorüber ist." Er macht sich große Sorgen, dass das Hilfspaket nicht ausreicht: "Die Summe, die uns zusteht, ist relativ gering. Wir sind weit davon entfernt, eine komplette Antwort auf die finanziellen Probleme, die uns bevorstehenden, zu geben."