Wegen Trainingsverweigerung : Hassbotschaften für Watford-Kapitän Deeney

London Weil der Kapitän von Premier-League-Club FC Watford, Troy Deeney, aus Angst vor dem Coronavirus nicht trainieren will, wird seine Familie im Internet beleidigt. Sein Sohn leidet an Atembeschwerden.

Kapitän Troy Deeney vom englischen Fußball-Erstligisten FC Watford hat nach seinem Verzicht auf die Rückkehr in den Trainingsbetrieb zahlreiche Hassbotschaften erhalten. In den sozialen Netzwerken des Angreifers mehrten sich in den vergangenen Tagen Beleidigungen und Bedrohungen gegen ihn und seinen fünf Monate alten Sohn. Deeney war aus Sorge vor einer Coronainfektion und einer möglichen Ansteckung seines an Atembeschwerden leidenden Kindes nicht mit seinen Teamkollegen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.