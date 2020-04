Fortsetzung im Mai nicht machbar : Premier League verlängert Fußball-Pause auf unbestimmte Zeit

London Die englische Premier League lässt den Fußball-Betrieb für unbestimmte Zeit ruhen. Darauf einigten sich die 20 Vereine am Freitag auf einer gemeinsamen Videokonferenz. Bislang war die Saison nur bis zum 30. April unterbrochen.

Gemeinsames Ziel sei es, „alle nationalen Liga- und Pokalspiele zu spielen, damit die Integrität jedes Wettbewerbs gewahrt bleibt“. In der Diskussion um Gehaltskürzungen kündigte die Premier League an, die Spieler zu konsultieren. Angedacht sei eine Gehaltskürzung in Höhe von 30 Prozent.