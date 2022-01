Liverpool ohne Trainer : Nach Klopp wurde auch Vertreter Lijnders positiv getestet

Liverpool Der FC Liverpool bekommt Probleme auf der Trainerbank. Nach Jürgen Klopp wurde auch dessen Vertreter Pep Lijnders positiv auf Corona getestet.

Der 38-jährige Lijnders sollte bei der Pokalbegegnung in London wie schon am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen den FC Chelsea (2:2) an der Seitenlinie stehen, weil sich Klopp nach einem positiven Testergebnis in der vergangenen Woche immer noch isoliere. Nach dem „vermutet positiven“ Test am Dienstagabend habe sich nun auch Lijnders in Isolation begeben, hieß es.