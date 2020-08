Arsenal gewinnt Community Shield : Aubameyang vermasselt Liverpool den ersten Titel der Saison

London Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben im ersten Spiel der neuen Saison den ersten Titel verpasst. Im Community Shield, dem englischen Pendant zum deutschen Supercup, unterlag der Meister im Londoner Wembley-Stadion dem FA-Cup-Sieger FC Arsenal mit 4:5 im Elfmeterschießen.

Pierre-Emerick Aubameyang (12.) hatte Arsenal in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der eingewechselte Japaner Takumi Minamino (73.) brachte Liverpool ins Elfmeterschießen. Dort scheiterte Liverpools Nachwuchsspieler Rhian Brewster, Aubameyang verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum Sieg.

Die Mission Titelverteidigung in der Premier League beginnt für Klopp und sein Team am 12. September (18.30 Uhr) gegen Aufsteiger Leeds United. Arsenal tritt am selben Tag (13.30 Uhr) bei Leeds' Mitaufsteiger FC Fulham an.