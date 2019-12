Arsenal im Dilemma : Chinesische Staatszeitung warnt nach Özil-Kritik vor „ernsthaften Folgen“

Shanghai Die Kritik des deutschen Ex-Fußballnationalspielers Mesut Özil an der Uiguren-Verfolgung in China zieht weitere Kreise. Seine Haltung könnte Folgen für seinen Klub im für die Vermarktung bedeutenden China haben.

Der türkischstämmige Fußballer hatte am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang kritisiert und das Schweigen mehrheitlich muslimischer Staaten angeprangert. Der FC Arsenal distanzierte sich von Özils Äußerungen und erklärte, er habe sich "immer an das Prinzip gehalten, sich nicht in die Politik einzumischen".