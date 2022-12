Insgesamt 262 Vorwürfe Brentford-Stürmer Toney mit weiteren Vergehen gegen Wettregeln

London · Der englische Stürmer Ivan Toney soll in insgesamt 262 Fällen in der Vergangenheit Wettbetrug begangenen haben. Das teilte der englische Verband am Dienstag mit.

Ivan Toney soll Wettbetrug im großen Stil betrieben haben. Foto: dpa/Mike Egerton

Der englische Fußballverband FA wirft Stürmer Ivan Toney vom Londoner Erstligisten FC Brentford weitere 30 Vergehen gegen die Wettregeln vor. Die zusätzlichen Verstöße sollen zwischen dem 14. März 2017 und dem 18. Februar 2019 stattgefunden haben, wie der Verband am Dienstagabend mitteilte. In dem Zeitraum spielte Toney für mehrere unterklassige Klubs. Brentford teilte mit, der Verein stehe wegen des Falls weiterhin im Kontakt mit dem Stürmer und seinen Anwälten. FA wirft Brentford-Stürmer Toney 232 Vergehen gegen Wettregeln vor Premier League FA wirft Brentford-Stürmer Toney 232 Vergehen gegen Wettregeln vor Damit werden Toney insgesamt 262 Fälle vorgeworfen. Der 26-Jährige habe bis zum 4. Januar Zeit für eine Stellungnahme. Ihm droht eine lange Sperre. Der Angreifer, der vom englischen Nationaltrainer Gareth Southgate nicht für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert wurde, soll die FA-Regel E8 gebrochen haben. Diese verbietet Fußballern Wetten auf Spiele sowie die Weitergabe von Informationen als Grundlage auf Wetten. Mit zehn Treffern in 14 Premier-League-Spielen ist Toney derzeit drittbester Torjäger der englischen Eliteliga.

