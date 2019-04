Gehälter nicht gezahlt: Spieler der Bolton Wanderers treten in Streik

Bolton Spieler des englischen Zweitligisten Bolton Wanderers warten nun seit zwei Monaten auf eine Gehaltszahlung. Am Montag traten sie deshalb in Streik.

Die finanzielle Lage beim englischen Fußball-Zweitligisten Bolton Wanderers wird immer bedrohlicher. Wie die BBC am Montag berichtete, traten mehrere Spieler des viermaligen Pokalsiegers in einen Streik, nachdem im zweiten Monat in Folge die Gehälter nicht pünktlich gezahlt worden sein sollen. In der Liga droht Bolton zudem der Abstieg in die Drittklassigkeit. Sieben Spiele vor Saisonende liegt der UEFA-Cup-Achtelfinalist von 2008 als Vorletzter fünf Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen.