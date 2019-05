Englischer Traditionsverein : Bolton Wanderers melden Insolvenz an

Bolton Die Bolton Wanderers blicken schwierigen Zeiten entgegen. Nach einem neuerlichen Abstieg hat der Klub Insolvenz angemeldet.

Der englische Fußball-Traditionsklub Bolton Wanderers ist an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Nach dem Abstieg aus der zweitklassigen Championship in der am 5. Mai beendeten Saison hat der fünfmalige FA-Cup-Sieger Insolvenz angemeldet. Dies gab der Klub am Montag bekannt. Damit müssen die Wanderers mit einem Abzug von zwölf Punkten in die kommende Saison der drittklassigen League One starten.