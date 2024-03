Bei 6:0-Sieg Havertz erzielt 150.000. Tor in Englands Topliga

Kai Havertz hat beim 6:0-Kantersieg des FC Arsenal in der Premier League bei Schlusslicht Sheffield United einen Meilenstein gesetzt. Der Fußball-Nationalspieler erzielte am Montagabend mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 laut Datenanbieter Opta das insgesamt 150 000. Tor in Englands Topliga. Als „History maker“, als jemand, der Geschichte schrieb, bezeichnete ihn der Sender Sky Sports in einem Post dazu auf X (ehemals Twitter).