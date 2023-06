Tuchels Wunschspieler Bayern-Kandidat Rice lässt Zukunft nach Conference-League-Sieg offen

Der unter anderem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebrachte West-Ham-United-Profi Declan Rice hat seine Zukunft nach dem Sieg in der Conference League offen gelassen. „Es gibt im Moment viele Spekulationen über meine Zukunft. Es gibt Interesse von anderen Clubs, aber im Endeffekt habe ich noch zwei Jahre übrig bei West Ham“, sagte Rice bei BT Sports nach dem 2:1 gegen AC Florenz am Mittwochabend. „Ich liebe diesen Club und ich liebe es, für diesen Club zu spielen.“