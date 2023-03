Treffer in der 97. Minute Arsenal hält City nach Nachspielzeit-Wahnsinn auf Distanz

Der englische Fußballmeister Manchester City kommt im Titelrennen der Premier League nicht näher an Widersacher FC Arsenal heran. Während die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola am Samstag mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Anfangsformation mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United gewann, kamen die Londoner zu Hause gegen den AFC Bournemouth aus dem Tabellenkeller zu einem glücklichen 3:2 (0:1). Das Siegtor durch Reiss Nelson fiel in der achten Minute der Nachspielzeit.