Eklat in der Premier League : Rüdiger bei Chelsea-Sieg gegen Spurs rassistisch beleidigt

Eklat in der Premier League

London Antonio Rüdiger wurde beim Sieg des FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur Opfer von rassistischen Rufen. Schiedsrichter Anthony Taylor ließ daraufhin über den Stadionsprecher eine Warnung an die Spurs-Fans aussprechen.

"Tony kam zu mir und sagte mir, dass er rassistische Lieder gegen sich gehört hat", sagte Azpilicueta: "Also habe ich es dem Schiedsrichter gemeldet. Wir sind sehr besorgt und distanzieren uns völlig von so einem Verhalten. Alle müssen zusammen dafür sorgen, dass so etwas aufhört. Es ist nicht nur ein Problem im Fußball, sondern auch im Alltag."