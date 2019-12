5:2 im brisanten Merseyside-Derby : Liverpool schlägt Everton im Stadtduell — erste Pleite für Mourinho

Manchester Jose Mourinho hat bei seiner Rückkehr ins Old Trafford einen gebrauchten Abend erlebt. Der Portugiese verlor mit seinem neuen Verein Tottenham Hotspur bei seinem Ex-Klub Manchester United. Jürgen Klopp und der FC Liverpool marschieren weiter.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind in der englischen Premier League weiter nicht zu stoppen. Die Reds gewannen am 15. Spieltag im brisanten Merseyside-Derby gegen den FC Everton 5:2 (4:2) und wahrten ihren Acht-Punkte-Vorsprung auf Leicester City. Die Foxes setzten sich gegen den FC Watford 2:0 (0:0) durch und zogen wieder an Meister Manchester City vorbei, der am Dienstag 4:1 beim FC Burnley gewonnen hatte.