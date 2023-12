200. Salah-Tor Liverpool mit Last-Minute-Sieg bei Crystal Palace

Der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Mateta (57., Foulelfmeter) hatte einen an ihm selbst verursachten Strafstoß zur Führung verwandelt. Liverpool-Stürmerstar Mohamed Salah (76.) traf zum Ausgleich, zuvor hatten die Gastgeber Jordan Ayew per Gelb-Roter Karte (75.) verloren. Postwendend nutzte Liverpool die Überzahl zum Ausgleich. Für den Ägypter war es der 200. Treffer in der Premier League.