2:0-Sieg gegen Newcastle Manchester City zieht souverän ins Pokal-Halbfinale ein

In einer furiosen Partie erreichte Zweitligist Coventry City durch ein 3:2 (0:0) beim Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers das Semifinale. Ellis Simms brachte die Gäste nach 53 Minuten mit 1:0 in Führung. Innerhalb von drei Minuten stand es in der 86. Minute 2:1 für Wolverhampton. Wieder Simms (90.+7) und Haji Wright (90.+10) sorgten durch zwei späte Tore aber für den überraschenden Auswärtssieg Coventrys und die Halbfinal-Teilnahme im Wembley-Stadion.