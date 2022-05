0:2 in Newcastle​: Arsenals Champions-League-Hoffnung fast geplatzt​

0:2 in Newcastle

Newcastle Der FC Arsenal wird wohl die Champions League auch in dieser Saison verlassen. Die Gunners verloren am Montagabend mit 0:2 bei Newcastle United.

Der FC Arsenal muss sich in der englischen Premier League wahrscheinlich mit einem Europa-League-Platz abfinden. Nach der Derby-Niederlage bei Tottenham Hotspur (0:3) verlor der 13-malige Meister am Montag auch bei Newcastle United 0:2 (0:0) und bleibt Tabellenfünfter. Am letzten Spieltag genügt den Spurs somit ein Unentschieden bei Absteiger Norwich City, um den vierten Platz abzusichern.