Herzstillstand mit 58 Jahren : Vater des verunglückten Fußballers Emiliano Sala gestorben

Progreso Drei Monate nach dem Tod des argentinischen Fußballers Emiliano Sala bei einem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal ist auch dessen Vater verstorben. Horacio Sala erlag im Alter von 58 Jahren einem Herzstillstand.

Das bestätigte Julio Müller, Bürgermeister in Salas Heimatstadt Progreso. Sala hatte am Freitag in den frühen Morgenstunden über Schmerzen in der Brust geklagt. Als der Arzt eintraf, konnte er nur noch den Tod feststellen. Horacio Sala war nach dem Tod seines Sohnes ein gebrochener Mann, er hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter.