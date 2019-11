Rassistische Rufe und Golfball-Wurf : Uefa ermittelt gegen Rumänien

Bukarest/Nyon Dem rumänsichen Fußballverband droht eine Strafe durch die Uefa. Grund die rassistische Beschimpfungen und ein Golfball-Wurf im Spiel gegen Schweden.

Nach rassistischen Rufen und einem Golfball-Wurf im EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (0:2) droht dem rumänischen Fußballverband eine Strafe durch die Uefa. Der europäische Fußballverband nahm Ermittlungen wegen verbotener Banner und Rufe auf sowie wegen des Einsatzes von Pyrotechnik und des Werfens von Gegenständen, wie die Uefa am Mittwochabend mitteilte. Schwedens Stürmer Alexander Isak hatte dem Schiedsrichter während der Partie am Freitag in Bukarest rassistische Schimpfwörter von den Rängen gemeldet.