Nach Salut-Jubel : Uefa wird Verfahren zum Türkei-Spiel einleiten

Nyon Der türkische Fußballverband wird sich vor der Europäischen Fußball-Union zu dem Salut-Jubel seiner Spieler beim Spiel gegen Albanien äußern müssen. Die Uefa wird wegen der Aktion ein Verfahren einleiten. Auch Spieler aus der Bundesliga waren beteiligt.

Die Türkei-Profis hatten direkt nach dem Siegtreffer zum 1:0 in der EM-Qualifikation gegen Albanien am vergangenen Freitag auf dem Platz und später auch in der Kabine mit der Hand an der Stirn salutiert. Unter ihnen waren auch die beiden Bundesligaprofis Kaan Ayhan und Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf. Die Uefa verbietet in ihren Statuten politische Bekundungen jeder Art. In der Vergangenheit waren bei entsprechenden Vorfällen, die meist von den Fans auf den Tribünen ausgegangen waren, teils harte Strafen ausgesprochen worden.