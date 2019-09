EM-Qualifikation : Österreich und Kroatien souverän - Polen patzt

Wals Österreich und Kroatien sind weiter auf dem Weg Richtung EM-Qualifikation. Die Österreicher besiegten am Freitag Lettland klar mit 6:0, Kroatien schlug die Slowakei. Polen musste dagegen gegen Slowenien eine Niederlage einstecken.

Vize-Weltmeister Kroatien und Österreich haben souverän Kurs auf die paneuropäische EM-Endrunde 2020 gehalten. Die Kroaten verbesserten sich durch ein 4:0 (1:0) in der Slowakei in der Gruppe E ebenso auf Platz zwei wie die Österreicher durch ein 6:0 (2:0) gegen Lettland in der Gruppe G, in der Tabellenführer Polen mit 0:2 (0:1) in Slowenien seine erste Niederlage im laufenden Wettbewerb kassierte.