"Ellen De Generes": Zlatan Ibrahimovic überrascht gerettet Fußballer aus Thailand

Düsseldorf Superstar Zlatan Ibrahimovic ist für seine spektakulären Tore und Jubelszenen bekannt. Diesmal macht er Schlagzeilen, weil er die Show „Ellen De Generes" gecrasht hat. Zur großen Freude der jungen Gäste.

Die Geschichte von den thailändischen Jugendfußballern, die Tage lang in einer überschwemmten Höhle eingeschlossen waren, ging um die Welt. Am Montag traten sie zum ersten Mal im internationalen Fernsehen auf: in der US-Show „Ellen De Generes".