Geplatzte Träume und kuriose Fehlschüsse Das sind die tragischsten Elfmeter-Fehlschützen der Fußball-Geschichte

1985/86 - Werder verpasst Meistertitel durch Kutzops Pfostenschuss

Zum Ende der Meisterschaft in der Saison 1985/86 stand Werder Bremens Michael Kutzop im Mittelpunkt. In der Partie gegen den FC Bayern bekam Tabellenführer Werder in der 88. Minute einen Handelfmeter zugesprochen. Mit dem Spielstand von 0:0 hätten die Bremer die Meisterschaft vorzeitig entscheiden können, doch Kutzop traf nur den Pfosten und schlussendlich wurde Bayern zum Saisonende Meister.