Auch ohne Kolo Muani Frankfurt lebt seinen Europa-Traum nach Sieg gegen Sofia

Kolo Muani war am Mittwoch in den Streik getreten, um einen Wechsel zu Paris St. Germain zu erzwingen. Ob der Angreifer bleibe, könne er auch einen Tag vor Schließung des Transferfensters „wirklich nicht sagen. Man muss sehen, was bis dahin passiert“, erklärte Sportvorstand Markus Krösche vor Anpfiff bei RTL.