Flucht nach England : Ein Rabbi und Kim Kardashian retten afghanische Fußballerinnen

Frankfurt Ein Rabbi aus New York verhilft afghanischen Nachwuchsfußballerinnen zur Flucht nach England. Dabei unterstützt ihn sogar Star-Influencerin Kim Kardashian.

Die Gemeinsamkeiten von Moshe Margaretten und Kim Kardashian beschränken sich auf ein Minimum. Hier der orthodoxe Rabbi ohne Fernseher aus einem Problembezirk von Brooklyn, da die schillernde Influencerin mit Starallüren und Wohnsitz im glamourösen Hollywood. Doch für die Rettung afghanischer Nachwuchsfußballerinnen raufte sich das ungleiche Duo zusammen und sorgte so für ein kleines vorweihnachtliches Wunder.

Mehr als 30 Jugendspielerinnen brachten Margaretten und Kardashian in Zusammenarbeit aus dem Kriegsgebiet - und beendeten so deren ständige Todesangst. Dabei kam die Aktion nur durch eine Verkettung glücklicher Zufälle zustande: Ursprünglich wollte Margaretten bloß einen Mann aus der jüdischen Gemeinde in Kabul retten, er engagierte dafür mit Mordechai Kahana einen Helfer und sammelte mit seiner Hilfsorganisation Tzedek die nötigen 50.000 US-Dollar.