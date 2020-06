Zweites Standbein für Fußballer : Arnautovic bringt eigenen Gin auf den Markt

Wien Marko Arnautovic baut sich ein zweites Standbein auf. Der Fußball-Profi hat seinen eigenen Gin auf den Markt gebracht. Die Spirituose trägt den Namen „Arnautovic Gin“.

Marko Arnautovic verkauft ab sofort Gin. Österreichs Fußball-Star hat sein eigens Produkt auf den Markt gebracht. Konsumenten sollen den „Arnautovic Gin“ genießen und „nicht 10, 15 Flaschen kaufen und sich weghauen“, sagte der 85-malige Nationalspieler am Donnerstag in Wien. Wobei er überzeugt ist von seinem Produkt: Es stehe sein Name darauf, deshalb habe das Getränk Qualität.