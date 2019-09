Shootingstar trumpft in der Ehrendivision auf : Malen mit historischem Fünferpack

Eindhoven Was für ein Gala-Auftritt von Donyell Malen. Beim 5:0-Kantersieg von Eindhoven gegen Arnheim trumpfte der Shootingstar groß auf. Der Niederländer erzielte alle fünf Treffer.

Mit dem ersten Fünferpack in der Ehrendivision seit 55 Jahren hat die Oranje-Stürmerhoffnung Donyell Malen niederländische Fußball-Geschichte geschrieben. Der 20-Jährige erzielte rund eine Woche nach seinem gelungenen Nationalmannschafts-Debüt beim 4:2-Triumph in der EM-Qualifikation in Hamburg gegen Gastgeber Deutschland beim 5:0-Sieg seiner PSV Eindhoven gegen Vitesse Arnheim sämtliche Treffer der Gastgeber. Damit avancierte Malen zum erst dritten Spieler in der Historie der Ehrendivision, dem fünf Tore in einem Spiel gelangen.