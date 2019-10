Ex-Trainer von Schalke 04 : Tedesco übernimmt Spartak Moskau

Moskau Domenico Tedesco hat einen neuen Job gefunden. Der ehemalige Schalke-Coach wird neuer Trainer des russischen Erstligisten Spartak Moskau. Der frühere Nationalspieler Andreas Hinkel wird Co-Trainer.

Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist neuer Trainer des russischen Fußball-Erstligisten Spartak Moskau. Der 34-Jährige unterschrieb am Montag in der russischen Hauptstadt seinen Vertrag bis Frühjahr 2021, wie der Generaldirektor des Clubs, Tomas Zorn, mitteilte. „Das Gesamtpaket hat mir gefallen“, sagte Tedesco bei seiner live im Internet übertragenen Pressekonferenz. Es sei ihm eine Ehre, bei einem Club mit dieser Geschichte und diesen Traditionen zu arbeiten. Auch der Rote Platz und die Wucht der russischen Hauptstadt hätten ihm gleich zugesagt.

Nach dpa-Informationen hatte Tedesco am Morgen schon sein erstes Training geleitet. Zuvor hatte der FC Schalke am Montag den bis 2022 laufenden Vertrag mit seinem ehemaligen Cheftrainer aufgelöst und damit den Weg für Tedesco freigemacht. Schon im vergangenen März hatte er seinen Posten bei den Gelsenkirchenern nach einer 0:7-Niederlage in der Champions League bei Manchester City räumen müssen.