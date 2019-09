Fußball-Legende begeistert Empfangen : Maradona-Euphorie bei Gimnasia y Esgrima

Diego Maradona ist beim ersten Training als Chefcoach seines neuen Klubs Gimnasia y Esgrima von Tausenden Fans bejubelt worden. Die Fußball-Legende leitete im voll besetzten Stadion in La Plata erstmals eine Einheit des argentinischen Erstligisten.

Maradona, der Weltmeister von 1986, war bis Juni Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa. Er gab den Posten aber wegen Gesundheitsproblemen auf. Im Juli unterzog er sich in Buenos Aires einer Knie-Operation. In seiner kurzen Zeit in Mexiko gelang es Maradona, die Dorados vom Tabellenende an die Spitze der Liga und bis ins Finale um den Aufstieg zu führen.