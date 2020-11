Die Welt weint um Maradona : „Wir spielen Fußball im Himmel“

Köln Diego Armando Maradona ist tot. Der 60-Jährige galt als einer der größten Fußballer, die jemals ein Feld betreten haben. Die ganze Welt trauert um die ewige „Hand Gottes“.

Zwei der größten Fußballer jemals, der eine fast 30 Jahre früher als der andere, waren über die Jahrzehnte Freunde geworden. Auch ehemalige Vereine und andere Weggefährten, Fans oder Bewunderer der "Hand Gottes" reagierten am Mittwoch mit Bestürzung auf die niederschmetternde Nachricht. Selbst der argentinischstämmige Papst Franziskus schloss Maradona in seine Gebete ein.

An der Spitze des Trauerzuges stand schockiert Argentiniens Staatspräsident Alberto Fernandez: "Du hast uns an die Weltspitze geführt. Du hast uns sehr glücklich gemacht. Du warst der Größte von allen. Danke, dass es dich gab, Diego. Wir werden Dich ein Leben lang vermissen." Maradona erhält ein Staatsbegräbnis und wird während der dreitägigen Staatstrauer im Präsidentenpalast aufgebahrt.

Der Weltmeister von 1986 war am Mittwoch in Buenos Aires nach einem Herzinfarkt gestorben, keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag. "Ein trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fußball. Er geht, aber verlässt uns nicht ganz, denn Diego ist unsterblich", sagte der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi .

Auch die Gegner von einst kondolierten. Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker , Torschütze in Maradonas wohl größtem Spiel im Viertelfinale der WM 1986, schrieb: "Mit einigem Abstand der beste Spieler meiner Generation. Nach einem segensreichen, aber auch schwierigen Leben ruht er hoffentlich sanft in Gottes Händen."

Argentinien verwandelte sich am Mittwoch in ein Land im Schockzustand. Cesar Luis Menotti, Weltmeister-Trainer von 1978, sprach seinen Landsleuten aus dem Herzen: "Es ist schrecklich. Ich bin am Boden zerstört, ich kann es nicht glauben." Tausende Menschen kamen in der Hauptstadt Buenos Aires am La Bombonera genannten Stadion seines früheren Clubs Boca Juniors und dem Obelisken im Stadtzentrum zusammen, um ihres Idols zu gedenken. Auf elektronischen Anzeigetafeln über der Stadtautobahn und in U-Bahn-Eingängen war zu lesen: „Danke Diego“.