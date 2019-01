Eingriff gut überstanden: Diego Maradona am Magen operiert

Buenos Aires Diego Maradona ist in einer Klinik in Argentinien operiert worden. Offenbar hatte die Fußball-Legende einen Nabelbruch erlitten.

Fußball-Weltstar Diego Maradona (58) hat am Samstag eine Operation erfolgreich überstanden. Das teilte sein Anwalt Matias Morla nach dem Eingriff in der Olivos-Klinik in Buenos Aires via Twitter mit.