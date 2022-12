„Betet für den König“ Die Fußballwelt in Sorge um Pele

Kylian Mbappe rief zum Beten für den „König“ auf, Harry Kane sprach von einer „traurigen Nachricht“, an die Fassaden mehrerer Glitzergebäude im WM-Gastgeberland Katar wurden auch am Samstag wieder Genesungswünsche für Pele projiziert und um den halben Globus nach Sao Paulo geschickt. Die Fußballwelt ist in großer Sorge um die brasilianische Legende, den womöglich besten Spieler der Geschichte.