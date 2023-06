Spaltung im Fußball unaufhaltsam Die Super League ist nicht abzuwenden – muss sie auch nicht

Denn der Vereinsfußball steht am Scheideweg. Da sind die Großen. Die Reichen. Die Investorgepamperten. Die mit internationalen Ambitionen. Und dann ist da die 2. und 3. Klasse. Die mit den nationalen Wettbewerben ausgelastet ist und ab und an mal oben reinschnuppert. Folklore auf Zeit. Mehr nicht. Für nachhaltiges Mitmischen in den höchsten Sphären fehlt es diesen Klubs an dem Geld, das die Oberen in Hülle und Fülle haben, das sie zuweilen gar nicht erwirtschaften müssen, weil der reiche Eigner oder Investor hineinschießt, als würde Geld schlecht, wenn es zu lange nicht in den Fußball fließt.