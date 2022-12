„Er war vollkommen“ In der Erinnerung ist Pelé unsterblich

Er war ein kleiner Kerl, schmächtig, unterernährt, mit schlechten Zähnen. So sahen sie aus, die brasilianischen Fußball-Talente, wenn sie zu den großen Klubs kamen. Sie mussten vieles lernen, auch wie man sich richtig ernährt. Aber wenn er spielte, dann verzauberte er seine Zuschauer. Mit 15 Jahren bekam Edson Arentes do Nascimento, den alle Pelé riefen, beim FC Santos seinen ersten Profivertrag. Mit 17 wurde dieser magische Stürmer zum ersten Mal Weltmeister, mit 29 zum dritten Mal, eine globale Marke war er längst und für viele der beste Fußballer aller Zeiten. Die deutsche Legende Uwe Seeler stellte voller Achtung fest: „Er war vollkommen.“ In Brasilien nannten sie ihn den „König“. Der König ist tot, er starb mit 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.