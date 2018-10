DAZN: FA-Cup neu im Programm

München In den kommenden Spielzeiten wird der der englische Fußballwettbewerb FA-Cup beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Die Partnerschaft gilt für sechs Jahre.

Der Livestreaming-Anbieter DAZN hat sich die Übertragungsrechte des traditionsreichen englischen FA-Cup für die kommenden sechs Spielzeiten (bis 2023/24) gesichert. Dies gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Ab der dritten Hauptrunde am 5. und 6. Januar 2019, wenn die Topteams der Premier League in den Wettbewerb einsteigen, zeigt DAZN ausgewählte Spiele live und exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz.