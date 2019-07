Ehemalige französische Nationalspieler : Trezeguet wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht

Trezeguet wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht

Turin Ärger für David Trezeguet. Der ehemalige französische Nationalspieler muss sich wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten.

Bei einer Kontrolle am frühen Donnerstagmorgen in Turin wurde beim 41-Jährigen ein Alkoholgehalt von 1,5-1,7 Gramm/Liter gemessen, in Italien zulässig sind 0,5g/l. Medienberichten zufolge hatte sich Trezeguet zunächst geweigert, den Alkoholtest durchzuführen.