Entwicklung des Torjubels im Fußball Wie Männer früher herumtollten und heute posieren

Jubel werden teilweise akribisch vorbereitet. So schnappten sich die Dortmunder Mannschaftskollegen Marco Reuß und Pierre-Emerick Aubameyang 2015 nach dem 1:0 im Revierderby gegen Schalke 04 Masken der Comic-Helden Batman und Robin. Erst kürzlich feierte Sheraldo Becker bei Union Berlin einen Treffer mit einer Spider-Man-Verkleidung. Torjubel werden inzwischen auch für Botschaften genutzt. Einer der Ersten war Willy Kronhardt. Er enthüllte während des Pokalhalbfinales 1997 mit dem FC Energie Cottbus unter seinem Trikot ein Shirt mit der Aufschrift „Jule“ als Liebesbeweis. Während seiner Zeit bei Manchester City reagierte Mario Balotelli mit dem Schriftzug „Why always me?“ (dt.: „Warum immer ich?“) auf Kritik an seiner Person.