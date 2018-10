Daniel Nivel erhält Bundesverdienstkreuz

Paris Er wurde bei der Weltmeisterschaft 1998 vor einem Spiel der DFB-Elf von Hooligans halbtot geprügelt. Nun wird der ehemalige Polizist Daniel Nivel ausgezeichnet - als Zeichen gegen Gewalt.

Der 1998 bei der Fußball-WM in Frankreich von deutschen Hooligans lebensgefährlich verletzte Gendarm Daniel Nivel erhält das Bundesverdienstkreuz. Der 63-Jährige, der seit dem Angriff schwer behindert ist, wird die Auszeichnung vor dem Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft beim Weltmeister in St. Denis am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in der Residenz des deutschen Botschafters erhalten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.